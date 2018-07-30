РИАМО – 30 июл. Президент России Владимир Путин 29 июля одобрил закон об освобождении от взносов за капитальный ремонт пенсионеров и инвалидов I и II групп, сообщает в понедельник Газета.ru.

«Президент России Владимир Путин одобрил закон, который полностью освобождает от уплаты взносов за капитальный ремонт семьи, в которых проживают неработающие граждане пенсионного возраста или неработающие инвалиды I и II группы», - говорится в сообщении.

В субъектах Российской Федерации по законопроекту льгота будет распространяться на собственников жилых помещений, достигших возраста 70 или 80 лет.

«Льгота будет предоставляться в размере 50%, а для граждан 80 лет — в 100%», - говорится в сообщении.

Ранее издание сообщало, что власти могут выдать льготы на оплату взносов за капремонт героям соцтруда.