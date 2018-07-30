РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 июл. В городском округе Подольск разыскивают свидетелей, которые видели, как неизвестный мужчина бросал в припаркованные машины стеклянные бутылки и оторвал иномарке зеркало, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

В ночь на 29 июля, около 2:00, неизвестный мужчина в одних шортах кидал стеклянные бутылки в припаркованные машины и оторвал боковое зеркало у одной из иномарок во дворе дома №13А на улице Юбилейная.

«Я сейчас отдыхаю в Крыму. Пострадала моя машина. Неизвестный оторвал боковое зеркало. Мне сообщили, что у этого мужчины были голубые шорты, короткая стрижка, темные волосы, а на левой стороне спины, в области лопатки, имелось черное тату. Я позвонил в полицию и мне сказали, что пострадала не только моя машина и уже проводятся необходимые оперативные мероприятия», – сказал пострадавший.

Он отметил, что разыскивает свидетелей данного инцидента и просит всех, кто обладает какой-либо информацией, связаться с ним по телефону: 8(926)537-86-31.