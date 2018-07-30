РИАМО - 30 июл. На 36-м километре МКАД произошло столкновение легкового автомобиля и мотоцикла, в результате происшествия пострадал мотоциклист, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«В 08:30 на 36-м километре МКАД столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. Пострадал один человек – мотоциклист», - сказал собеседник агентства.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства, в результате ДТП возникла восьмикилометровая пробка, которая рассосалась менее чем за час.