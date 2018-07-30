РИАМО (РЕУТОВ) - 30 июл. В летней смене детского палаточного «Лагеря настоящих героев» отдыхают 25 подростков из Реутова, сообщил глава города Станислав Каторов.

Пятая смена труда и отдыха открылась в понедельник в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».

«Подростки в возрасте от 14 лет не только отдохнут, пройдут физические тренировки и закаливание, но и примут участие в работе секций специальной программы «Школа воздушно-космических сил», которая делится на три основных курса - «Личностное развитие», «История авиации» и «Авиамоделирование». В рамках курсов участники пройдут практические тренинги, больше узнают о российской истории, а также создадут с нуля полноценные модели планеров и самолетов», – сказал Каторов.

Он добавил, что ребят также ждет увлекательная инструкторская программа: тактическая подготовка и игра в лазертаг, занятия по оказанию первой помощи, основам выживания, ориентированию на местности и преодолению специальной полосы препятствий. Проверкой всех приобретенных знаний и умений станет итоговое комплексное соревнование между взводами.

По данным Реутовского информагентства, за пятую смену в лагере отдохнет 300 детей из подмосковных городов Павловский Посад, Подольск, Протвино, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Ступино, Фрязино, Химки, Черноголовка, Чехов, Шатура, Шаховская, Электрогорск, Электросталь и Рузского района. Заниматься с подростками будут 27 вожатых, а занятия проводить 24 специально подготовленных инструктора.