РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Депутат Государственной думы России Денис Кравченко посетил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение», расположенную в подмосковном Королеве, он обсудил с ее руководством перспективы развития предприятия, сообщил сам чиновник в своем аккаунте в Instagram.

«Посетил знаменитую корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Это предприятие – признанный лидер в разработке и производстве высокоточного оружия, объединяющая более трех десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Обсудили перспективы развития КТРВ, наметили совместные планы», – написал Кравченко.

Он также отметил, что в ходе визита в беседе с руководством корпорации были подняты темы диверсификации производства. Также обсуждались перспективы осуществления промышленного рывка в Московской области и России в целом.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» занимается разработкой и производством управляемых ракет, комплексов тактического и оперативно-тактического назначения для авиационных, наземных и морских носителей, а также ракетно-космических комплексов и систем.