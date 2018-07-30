РИАМО - 30 июл. В столице возбудили уголовное дело по факту ранения мужчины на улице Барклая, его ножом ударил оппонент в ходе ссоры, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, ранее на службу «02» сообщили о ножевом ранении по адресу: улица Барклая, дом 22.

«Прибывшими на место сотрудниками ОУР ОМВД по адресу: улица Барклая, дом 22, задержан безработный 1990 года рождения, который изобличен в том, что 28 июля 2018 года в 17:00 по указанному адресу, в ссоре, ножом нанес удар в живот безработному 1983 года рождения. Пострадавший нарядом скорой медпомощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.