РИАМО - 30 июл. С начала года по губернаторской программе в Подмосковье установлено более 150 детских площадок, всего в этом году в рамках указанной программы планируется открыть как минимум 200 новых детских игровых городков, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года на территории Подмосковья по губернаторской программе установлено 157 современных детских площадок. Ко всем устанавливаемым детским площадкам предъявляются высокие требования в части обеспечения безопасности и комфорта. Площадки оборудуются ударопоглощающим покрытием, организуется освещение и видеонаблюдение. За каждым детским городком закрепляется ответственная эксплуатирующая организация, задача которой – поддерживать чистоту и порядок на детской площадке, безопасность игровых элементов», – сказал Пестов.

Всего в 2018 году по губернаторской программе в Подмосковье появится как минимум 200 новых детских игровых городков. Еще 1,5 тысячи детских площадок установят и отремонтируют в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, по муниципальным программам.

«За последние пять лет в Московской области уже установлено и модернизировано более 4 тысяч детских игровых площадок, из них более 500 установлено по губернаторской программе», - заключается в сообщении.