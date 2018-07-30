РИАМО – 30 июл. Агентство Bloomberg составило рейтинг стран, который позволяет сравнить цены на литр бензина АИ-95 в мире, Россия попала в топ-10 государств с самым дешевым топливом, сообщает Газета.ru.

«Согласно рейтингу, самый дешевый бензин можно купить на территории Венесуэлы (0,01 доллара), в Иране (0,28 доллара) и Кувейте (0,35 доллара). Также среди стран, где топливо стоит недорого, оказались Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Малайзия, Индонезия и ОАЭ. Россия со стоимостью бензина в 0,72 доллара за литр занимает десятую строчку среди стран с дешевым топливом», – говорится в материале.

Согласно исследованию, самое дорогое топливо в Гонконге (2,09 доллара), а также в Норвегии (2,02 доллара) и Нидерландах (1,93 доллара).

Кроме того, в десятку стран с самым дорогим топливом попали Греция, Италия, Дания, Израиль, Португалия и Франция.

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