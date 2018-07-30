РИАМО - 30 июл. В столице возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) по факту госпитализации женщины в коме с телесными повреждениями, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 19:08 29 июля в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медпомощи в 18:31 из дома по месту жительства и госпитализации с телесными повреждениями в состоянии комы безработной 1974 года рождения, зарегистрированной на улице Академика Скрябина», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту возбудили уголовное дело.