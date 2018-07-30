РИАМО - 30 июл. В Раменском районе 64-летний мужчина признан виновным в изнасиловании 7-летней дочери своей сожительницы, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что 25 декабря 2016 года осужденный, находясь в квартире наедине с 7-летней дочерью своей сожительницы, совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера», - говорится в сообщении.

64-летний мужчина признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки (пункт «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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