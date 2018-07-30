РИАМО – 30 июл. Водитель «Лады Гранты» совершил наезд на велосипедистку в Серпуховском районе Подмосковья, по данному факту проводится проверка, сообщается на сайте «Московского комсомольца».

«В деревне Ивановское, на Авангардном проезде, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель управлял автомобилем «Лада Гранта» и наехал на несовершеннолетнюю велосипедистку», – говорится в сообщении.

Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

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