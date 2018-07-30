РИАМО - 30 июл. Объем промышленного производства в Москве по итогам января-июня 2018 года увеличился на 19,2% по сравнению с прошлогодним периодом, при этом в июне 2018 года относительно мая снижение составило 1,2%, а относительно июня 2017 года – 2,1%, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«Индекс производства по видам деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в январе-июне 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года составил 119,2%, индекс производства по этим видам деятельности по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, составил 119,9%», – отмечается в документе.

В сегменте обрабатывающих производств показатель за шесть месяцев 2018 года вырос на 25,7%, а за июнь 2018 года в годовом выражении снизился на 1,4%, а в месячном – на 1,3%.

В сегменте обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха по итогам января-июня 2018 года зафиксировано повышение объемов производства на 2,4%, в июне 2018 года отмечено снижение производства на 5,7% по сравнению с июнем 2017 года и на 5,7% по сравнению с маем 2018 года.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений в январе-июне 2018 года снижение объемов производства составило 5,5%, в июне 2018 года в годовом выражении отмечено снижение производства на 5,6%, в месячном – рост на 5,1%.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по «чистым» видам деятельности, в действующих ценах в январе-июне 2018 года по сравнению с январем-июнем 2017 года в сегменте «Добыча полезных ископаемых» увеличился на 52,6%, до 998,4 миллиарда рублей, в сегменте «Обрабатывающие производства» вырос на 33,7%, до 2,8 триллиона рублей.

В сегменте «Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кондиционирование воздуха» объем отгруженных товаров за шесть месяцев 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличился на 8%, до 383,7 миллиарда рублей, а в сегменте «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» вырос на 3,7%, до 58,8 миллиарда рублей.