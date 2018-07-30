РИАМО - 30 июл. Пресс-секретарь Иосифа Кобзона Варвара Виноградова отметила, что состояние госпитализированного артиста не ухудшается, сообщает РИА Новости.

«Нет никаких изменений в худшую сторону», — сказала Виноградова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Кобзон, которого госпитализировали и подключили к аппарату вспомогательной вентиляции легких, впал в кому. Слухи о коме опровергла сестра артиста Гелена Кандель.

Депутат находится в отделении нейрохирургии одной из московских больниц с 20 июля. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Пресс-секретарь народного артиста СССР Варвара Виноградова ранее сообщала, что Кобзон находится на плановом лечении, а не в реанимации.

В 2004 году у Кобзона выявили онкологическое заболевание, после чего он перенес две операции.