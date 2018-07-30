РИАМО - 30 июл. Бесплатные летние кинотеатры будут работать в Москве под открытым небом с 1 августа по 9 сентября, сообщил журналистам в понедельник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«С 1 августа стартует важное событие, которое мы давно планировали, наконец-то мы смогли к этому подготовиться на должном уровне. Наше московское кино вышло за рамки своих залов к зрителям, к москвичам в преддверии Дня российского кино 25-27 августа», - сказал Кибовский.

Он отметил, что одной из целей проекта стало желание столичных властей сохранить атмосферу праздника в Москве после завершения чемпионата мира по футболу, сменив спортивную повестку на культурную.

«Участвуют почти все ведомства нашего города, и безопасность, и транспорт. 30 кинотеатров расположатся для москвичей в разных точках нашего города, не только в центре, но и в районах. Предполагаются не только кинопоказы, но и встречи творческие, мастер-классы и прочее. Кроме того, кинотеатры легко трансформируются вплоть до танцплощадок», - добавил Кибовский.

По словам гендиректора «Москино» Светланы Максимченко, открытые кинотеатры будут работать со среды по воскресенье включительно. В будние дни показ будет с 11:00 до 22:00; в выходные - с 10:00 до 22:00. Детская программа запланирована каждый день до 14:00.

«Шатры «Московское кино» - это 30 экранов открытых кинотеатров, которых в ЦАО только два, остальные в других районах. Вместимость каждого кинозала 200 мест, на пуфах. Также зрители могут приходить со своими стульями и пуфами. Предусмотрены точки питания, танцевальная площадка, буккроссинг. Кинотеатры строятся с навесом, трансляция идет на светодиодный экран. С 1 августа по 9 сентября покажем более 150 кинокартин и мультфильмов», - сказала Максимченко.

Она отметила, что для организации показов под открытым небом в рамках детской программы была привлечена студия «Союзмультфильм». К показу в частности, запланированы картины: «Лед», «Бумер», «Я худею», «Притяжение», «Бьютифул», «Хатико: самый верный друг», «Чемпионы», «Елки», «Дублер», «Приключения Паддингтона», «Карнавальная ночь», «Гараж», «Золотой теленок», «Я шагаю по Москве», «Мы из джаза», «Смешарики», «Винни-Пух», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и так далее.

По словам Кибовского, в границах МКАД расположено 106 кинотеатров, 625 кинозалов, также ряд кинозалов находятся на ремонте. Количество кинозалов значительно возросло в столице за последние восемь лет - с 2010 года их число увеличилось почти на полторы сотни. Кинозалы в Москве современны и с хорошим оборудованием.