РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Благоустройство придомовой территории жилого комплекса «Лесная корона» в подмосковном Королеве будет выполнено в ближайшие две недели, написал глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

«Лесная корона» (переименованный в ЖК «1-Юбилейный») – долгострой, который начали возводить в Королеве 13 лет назад. Проектом предусматривалось строительство шести многоэтажных домов. В первую очередь планировалось сдать два дома, однако в 2005 году работы заморозили, дольщики остались без своих денег и жилья. Долгое время власти не могли решить эту проблему. И лишь в 2016 году нашли нового инвестора, строительство домов возобновилось. В конце апреля 2017 года было получено разрешение на строительство еще двух корпусов – четвертого и шестого.

«На данный момент все 6 корпусов практически готовы к сдаче. Осталось 2 недели, чтобы завершить благоустройство внутридомовой территории, где будут расположены 6 детских площадок, спортивные комплексы, а по периметру будет пущена велодорожка», – написал Ходырев.

Ключи дольщикам жилкомплекса планируют вручить 1 сентября 2018 года.