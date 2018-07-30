РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий на оперативном совещании в понедельник поручил своим заместителям решать проблемы ЖК «Малое Павлино» в круглосуточном режиме, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Жители постоянно пишут, жалуются, что у них проблемы то со светом, то с канализацией. Их вопросы поручаю решать в круглосуточном режиме. Я говорил с министром энергетики Московской области Леонидом Негановым по поводу подачи электроэнергии. Он сказал, что решение найдено. Осталось довести его до ума», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в понедельник состоится встреча с двумя застройщиками, которые прокладывали линии и строили ЖК «Малое Павлино». На ней также будут присутствовать представители Мособлэнерго и администрации муниципалитета.