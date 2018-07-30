РИАМО - 30 июл. Свыше 900 нарушений чистоты и порядка ликвидировали в Подмосковье на минувшей неделе, более трети из них составляют нарушения правил парковки автомобилей, сообщила в понедельник руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«На минувшей неделе по результатам деятельности сотрудников Госадмтехнадзора Московской области устранено 974 различных нарушения чистоты и порядка. В результате операции «Пляж» и «Береговая линия» приведены в порядок шесть участков береговых линий и 10 мест отдыха у воды», - сказала Витушева.

Кроме того, по ее словам, пресечено 15 нарушений тишины и покоя граждан. При проверке мест строительных и земляных работ приняты меры по восьми фактам проведения работ без ордеров. В результате принятых Госадмтехнадзором мер ликвидировано 67 информационных носителей, размещенных без согласования. В рамках еженедельного надзора за содержанием автодорог и дорожной инфраструктуры оперативно устранено 57 нарушений. Устранено 352 нарушения правил парковки автотранспортных средств во дворах многоквартирных домов.

Витушева также отметила, что за этот период Госадмтехнадзор решил вопросы по 770 обращениям граждан.

Более 200 антимусорных «засад» провел Госадмтехнадзор с начала работы специального штаба>>