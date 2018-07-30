РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. В городской больнице имени А. М. Дегонского в Балашихе провели сложную операцию 100-летней пациентке с переломом бедренной кости, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Перед проведением операции состоялся медицинский консилиум в составе терапевта, кардиолога, хирурга, окулиста, врачей функциональной диагностики, специалиста-анестезиолога. Все они пришли к выводу, что, несмотря на преклонный возраст, пациентка благополучно переживет операцию.

«Врачи больницы провели пациентке остеосинтез бедренной кости штифтом с блокированием. Благодаря профессионализму команды медиков, операция прошла успешно. Уже на следующий день женщина смогла самостоятельно передвигаться по палате, а на седьмые сутки ее в удовлетворительном состоянии выписали домой – сказал глава Минздрава Подмосковья Дмитрий Марков.

В Балашихинской городской больнице имени Дегонского операции по остеосинтезу и эндопротезированию тазобедренных и коленных суставов проводятся на постоянной основе. С начала 2018 года медики сделали порядка 60 таких операции.