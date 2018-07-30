РИАМО - 30 июл. В Mercedes на МКАД обнаружили тело мужчины, по данному факту возбудили уголовное дело, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

По его словам, 29 июля граждане сообщили о ножевом ранении на 32-м километре МКАД (внутренняя сторона).

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу в салоне автомобиля Mercedes с колото-резаными ранениями обнаружен труп мужчины 1952 года рождения, смерть которого наступила около часа назад. Труп направлен в бюро судмедэкспертизы», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.