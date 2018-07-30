РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Один из дворов на Советской улице в микрорайоне Климовск Подольска планируют комплексно благоустроить в августе, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник местной администрации.

«В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в округе планируется установить новую детскую игровую площадку, расширить проезжую часть, установить парковочные карманы, лавочки и многое другое во дворе дома №13А по улице Советская в микрорайоне Климовск», – сказал сотрудник.

Он отметил, что приступить к работам планируют в августе этого года. Площадку, которая находится здесь сейчас, уберут, а новое сооружение появится непосредственно внутри двора.