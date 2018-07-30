РИАМО - 30 июл. За последние двое суток в подмосковных Коломне и Волоколамском районе из окон многоэтажек выпали двое детей, один из них погиб, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Только за последние двое суток в Коломенском городском округе и Волоколамском районе двое малолетних выпали из окон многоэтажных домов, один через москитную сетку, другой через окно балкона. По данным фактам следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области проводятся доследственные проверки», - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 29 августа 2018 года в Волоколамском районе семилетний мальчик выпал с балкона квартиры, расположенной на пятом этаже дома. От полученных травм ребенок скончался на месте.

В Коломенском округе из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, выпал двухлетний мальчик. Он залез на подоконник, открыл окно нараспашку и выпал, облокотившись на москитную сетку. После падения ребенок был доставлен в реанимационное отделение больницы.

«По данным происшествиям продолжается проведение проверочных мероприятий. По результатам проверок будет принято процессуальное решение», - добавляется в сообщении.

Главное следственное управление обращается ко всем родителям с просьбой бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами, позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть окно, и не надеяться на москитную сетку, которая создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.