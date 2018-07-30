РИАМО - 30 июл. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела мужчины в одной из квартир в новой Москве, по данным следствия, его зарезала знакомая во время пьяной ссоры из-за ревности, сообщила РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«По данным следствия, 27 июля 2018 года в квартире одного из жилых домов на территории новой Москвы обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранами в области шеи и туловища», - сказала Иванова.

Она уточнила, что с места происшествия с ножевым ранением также госпитализирована хозяйка квартиры, которая пояснила следователям, что во время распития спиртных напитков между ее знакомыми произошел конфликт из-за ревности.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление местонахождения и задержания подозреваемого в совершении указанного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.