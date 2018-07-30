РИАМО - 30 июл. Гости ежегодной выставки флоксов в «Аптекарском огороде» увидят новинки селекции, смогут заказать понравившиеся образцы и послушать лекции по агротехнике, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород».

«Четвертого и 5 августа в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет ежегодная выставка флоксов. Посетители смогут увидеть отечественные и зарубежные новинки селекции, обсудить их с друзьями по увлечению, получить консультацию по условиям выращивания и дизайна», – отмечается в сообщении.

В программе мероприятия ожидаются экскурсии по выставке, мастер-классы по размножению флоксов, а также лекции по агротехнике и селекционной работе.

В «Аптекарском огороде» можно будет заказать понравившиеся флоксы из всего разнообразия представленных видов. Отдельный стенд будет посвящен новинкам селекции от членов секции «Флоксы» клуба «Цветоводы Москвы». Некоторые из выведенных цветов еще не имеют названия, и у каждого посетителя есть шанс выиграть приз за оригинальный вариант.

Выставка будет работать 4 августа с 12:00 до 20:00 и 5 августа с 11:00 до 20:00.

Ежегодная выставка флоксов проходит в Москве уже в четвертый раз. В прошлом году в «Аптекарском огороде» было представлено более 200 сортов и сеянцев цветов.