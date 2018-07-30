РИАМО – 30 июл. Стоимость нефти марки Brent превысила 75 долларов США за баррель впервые с 16 июля, сообщает Газета.ru.

«Стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,36%, до 75,3 доллара США за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась на 0,73%, до 69,19 доллара за баррель», - отмечается в сообщении.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник составил 73,34 рубля, курс доллара - 62,97 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, составила 67,63 рубля.