РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 июл. Власти подготовили городской округ Люберцы к предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону на 65%, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На сегодняшний день общая готовность городского округа к отопительному сезону составляет 65%. За неделю (23-30 июля – ред.) 83 многоквартирных дома подготовили к зиме, всего 1 356 домов готовы к отопительному сезону», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что 47 учреждений социальной сферы сдали паспорта готовности к зиме. Также 47 котельных готовы к включению отопления.

«По капитальному ремонту на этой неделе динамики нет, ремонт фасадов остался на прежнем уровне, однако процент выполнения повысился. Ремонтные работы в некоторых МКД выполнены уже более чем на 60%», – добавил Ружицкий.