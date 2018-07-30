РИАМО - 30 июл. Общая прибыль организаций Москвы в январе-апреле 2018 года составила более 960 миллиардов рублей, увеличившись на 28,9% по сравнению с тем же периодом 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 мая 2018 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 962,7 миллиарда рублей (за этот же период 2017 года финансовый результат составил 747 миллиардов рублей прибыли)», - говорится в документе.

При этом прибыль составила 1,3 триллиона рублей, а убыток – 340,4 миллиарда рублей. На 1 мая 2018 года убыточными были 1721 организация, или 32,6% от всех организаций столицы.

На 1 мая 2018 года суммарная задолженность по обязательствам составила 38,4 триллиона рублей, из нее просроченная – 1,3 триллиона рублей, или 3,4% от общей суммы задолженности (на 1 мая 2017 года – 3,2%, на 1 апреля 2018 года – 3,3%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец апреля 2018 года составила 21,7 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность – 23,8 миллиарда рублей, или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 мая 2017 года – 0,1%, на 1 апреля 2018 года – 0,1%).

Дебиторская задолженность на 1 мая 2018 года составила 15,7 триллиона рублей, из нее просроченная – 940 миллиардов рублей, или 6% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 мая 2017 года – 6,3%, на 1 апреля 2018 года – 5,4%).