РИАМО - 30 июл. Информация о взрыве газа на улице Красный Казанец не соответствует действительности, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«В 10:15 в ЦДУ АО «Мосгаз» поступила заявка «пожар» по адресу: Красный Казанец, дом 1, корпус 2. Бригада аварийно-спасательного формирования оперативно прибыла на место. После обследования квартиры обнаружилось, что владелец самовольно произвел откручивание гибкой газовой подводки, в результате чего произошла вспышка без возгорания. Пострадавших нет», - сказал собеседник агентства.

АО «Мосгаз» также напоминает, что самостоятельное производство работ на бытовых газовых приборах не допускается.