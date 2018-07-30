РИАМО - 30 июл. Московские спасатели помогли пьяной женщине выбраться из Люблинского пруда, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«В 10:56 в понедельник наблюдатель поисково-спасательной станции (ПСС - ред.) «Текстильщики» заметил тонущую женщину в запрещенном месте Нижнего Люблинского пруда, после чего выслал спасательный катер. Московские спасатели оперативно вытащили пострадавшую из воды и доставили на станцию», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что женщина 1977 года рождения купалась на юго-востоке Москвы в состоянии алкогольного опьянения.

«Происшествие произошло в 350 метрах от ПСС «Текстильщики» и 15 метрах от берега. В данный момент спасенная ожидает прибытия скорой помощи», - заключил собеседник агентства.