РИАМО - 30 июл. График движения аэроэкспрессов в аэропорт «Шереметьево» и обратно изменится с 1 по 5 августа 2018 года в связи с проведением плановых работ по вводу в эксплуатацию остановочного пункта «Окружная», говорится в сообщении пресс-службы ООО «Аэроэкспресс».

«В ночь с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4 и с 4 на 5 августа включительно будут отменены поезда отправлением в 00:00 с Белорусского вокзала и из «Шереметьево». В указанные даты поезда отправлением в 00:30 из Москвы и из аэропорта проследуют с измененным графиком», - говорится в сообщении.

По временному графику поезда отправлением в 00:30 в эти дни будут ходить следующим образом: отправление из Москвы в 00:25, прибытие в «Шереметьево» в 01:00 и отправление из «Шереметьева» в 00:46 с прибытием в Москву в 01:24.

Отмена поездов связана с вводом в эксплуатацию станции «Окружная» Савеловского напраления.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте компании «Аэроэкспресс», в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по номеру горячей линии или у сотрудников «Аэроэкспресса» в терминалах аэропорта.

Компания «Аэроэкспресс» основана в 2005 году и за это время перевезла более 100 миллионов человек. В эксплуатации компании 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, отличающихся повышенной комфортностью и вместительностью, а также 8 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе.

Компания имеет собственный терминал в аэропорту «Шереметьево». Ежедневно поезда «Аэроэкспресс» выполняют в среднем 198 рейсов.