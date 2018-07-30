РИАМО - 30 июл. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило перевозчиков, регулярно нарушающих правила перевозки пассажиров общественного транспорта, о необходимости устранения всех выявленных нарушений до конца сентября 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

На прошедшем заседании рабочей группы по контролю за осуществлением регулярных перевозок при Минтрансе области рассмотрели деятельность перевозчиков, в работе которых зафиксированы неоднократные нарушения по итогам работы за 2 квартал. Это следующие перевозчики: ИП Ахмазов Н.М. (Наро-Фоминск), ООО «ТехноМир» (Одинцовский район), ООО «Стрела» (Чехов и Подольск), ООО «Стаффтранс 1» (Люберцы и Жуковский, Раменский район), ООО «Переллут» (Богородский городской округ), ООО «ТрансАвтоЭкспедишн» (Чехов), ООО «Экскомавто» (Люберцы и Котельники).

«Компании систематически нарушают требования по предоставлению данных в региональную навигационно-информационную систему (РНИС МО) о маршрутах и выходе транспортных средств. Водители компаний нарушают расписание и маршрут следования. Кроме того, выявлены нарушения налогового законодательства, правил дорожного движения, не предоставление пассажирам возможности оплаты проезда картами «Стрелка» и банковскими картами, медицинского освидетельствования водителей и технической проверки автобусов перед выходами на рейс», – сказала заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

По ее словам, министерство направит письменное предупреждение четырем перевозчикам: ООО «Стрела», ООО «Переллут», ООО «ТрансАвтоЭкспедишн» и ООО «Экскомавто». Все нарушения необходимо устранить до сентября 2018 года. По результатам заседания областной Минтранс также рекомендовал администрациям городских округов Наро-Фоминск, Люберцы и Одинцовского района обратиться в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства на обслуживание муниципальных маршрутов ИП Ахмазов Н.М., ООО «ТехноМир» и ООО «Стаффтранс 1».

В материале напоминается, что в этом году были приняты поправки в областной закон «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области», а также в КоАП Московской области «Нарушение требования к межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом, муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом и смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом», предусматривающих штраф от 70 до 300 тысяч рублей.

Таким образом, на законодательном уровне закреплены дополнительные основания для обращения в суд с целью признания свидетельства на право осуществления перевозки пассажиров недействующим. В частности, свидетельство можно аннулировать за не предоставление перевозчиками данных в РНИС МО, в случае срывов рейсов в течение одного и более дней, неоднократные нарушения налогового законодательства, не предоставление пассажирам возможности оплаты проезда картами «Стрелка» и банковскими картами, несоблюдение правил безопасности.