РИАМО - 30 июл. В ночь на понедельник неизвестные ограбили церковь Илии-пророка в столичном районе Черкизово, в частности, похищены украшения с икон и деньги из ящиков для пожертвований, сообщается на сайте Илиинского прихода.

«В ночь с 29 на 30 июля 2018 года ограблена черкизовская церковь. Злоумышленники спилили решетку на одном из окон, выбили стекло и проникли внутрь храма. Украдены украшения с трех образов: Казанской иконы Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы блаженной Матроны Московской. Взломаны два ящика для пожертвований: «На нужды воскресной школы» и «На цветы для украшения храма»», - отмечается в сообщении.

После обнаружения взлома сотрудник храма рано утром в понедельник, вызвал наряд полиции. На месте работали криминалисты.

В храме и на территории вокруг него ведется видеонаблюдение. По записям можно будет установить, как воры проникли на территорию Черкизовского кладбища, вход на которое закрывается с окончанием вечернего богослужения. Также можно будет установить количество и личности злоумышленников.

«Несмотря на инцидент, праздничные торжества в честь престольного праздника — дня памяти пророка Илии, отмечаемого 2 августа, пройдут в обычном общеприходском формате», - заключается в сообщении.