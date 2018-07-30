РИАМО - 30 июл. В Центральном доме литераторов в Москве началась церемония прощания с писателем Владимиром Войновичем, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни 28 июля.

«Это большая беда, особенно для людей, которые любили его книги и старались брать пример с его гражданского поведения. К сожалению, не многие понимают, что он значил для жизни нашей страны. Большинство в нашей стране не чтит замечательного писателя и гражданина», - сказал советский и российский драматург и писатель Александр Гельман во время прощания с Войновичем.

Российский поэт Владимир Вишневский отметил, что до конца жизни Войнович оставался честным и достойным русским литератором.

«Еще в прошлом году мы в этом здании отмечали юбилей Владимира Николаевича, было и весело, и хорошо придумано. А есть непридуманное - настоящее. Сам творческий путь Владимира Войновича, который когда-то прозвучал в его первом заметном произведении «Хочу быть честным», и оно оказалось пророческим для его пути. Он этому не изменил, остался честным, достойным русским литератором», - подчеркнул Вишневский.

После окончания церемонии прощания Войновича похоронят на Троекуровском кладбище.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне - Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других. Писатель также известен как автор текстов ко многим песням, наибольшую известность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001 году за роман «Монументальная пропаганда» Войнович был удостоен Государственной премии РФ.

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» повлекли за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года был лишен советского гражданства. В 1981 - 1990 годы проживал в ФРГ (получил германское гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.