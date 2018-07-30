РИАМО - 30 июл. В столице возбудили уголовное дело по факту обнаружения трупа на заброшенной заправке на проспекте Вернадского, сообщил РИАМО в понедельник источник в правоохранительных органах.

По его словам, 29 июля граждане сообщили об обнаружении трупа по адресу: проспект Вернадского, дом 12Д.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции на заброшенной АЗС по указанному адресу с колото-резаными ранениями обнаружен труп неизвестного мужчины на вид 35-40 лет, смерть которого наступила около четырех суток назад. Труп направлен в морг. Видеонаблюдение имеется, анализируется», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.

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