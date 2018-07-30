РИАМО - 30 июл. Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-апреля 2018 года составили 807,8 миллиарда рублей, что на 12,2% превышает показатель января-апреля 2017 года, при этом профицит составил 175,46 миллиарда рублей – на 49,2% больше, чем годом ранее, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.

В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 717,6 миллиарда рублей, или 88,8% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 259,6 миллиардов рублей, или 32,1% от общей суммы, налог на доходы физических лиц – 263,6 миллиарда рублей (32,6%).

Расходы консолидированного бюджета столицы в январе-апреле 2018 года составили 632,2 миллиарда рублей – на 4,9% больше, чем годом ранее. При этом 20,1% расходов пошло на здравоохранение, 20,7% – на социальную политику, 15,9% – на образование, 16,5% – на национальную экономику, 16,1% – на ЖКХ, 0,5% – на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за четыре месяца 2018 года перечислили 1,09 триллиона рублей, в том числе в бюджет территории 643,9 миллиарда рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-апреле 2018 года в консолидированный бюджет РФ, составила 109,9% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы – 113,1%).

Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам с учетом крупнейших налогоплательщиков Московского региона (состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России) на 1 мая 2018 года составила 349,9 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2017 года на 9,6%. При этом недоимка составила 199,9 миллиарда рублей, долг по налогу на добавленную стоимость – 180,6 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций – 91,4 миллиарда рублей, по акцизам – 6,2 миллиарда рублей.