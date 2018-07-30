РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 июл. В Нескучном парке Подольска 29 июля впервые прошел фестиваль светящихся шаров, мероприятие посетили порядка 250 человек, сообщила «РИАМО в Подольске» организатор события.

«Фестиваль волшебных шаров впервые проходил в Нескучном парке Подольска 29 июля. Он начался в 21:00. В программе мероприятия было световое шоу, конкурсы, танцы и многое другое. Всего в этот день мероприятие посетили около 250 жителей городского округа», – сказала организатор.

Фестиваль был бесплатным. Организаторы планируют провести подобный праздник еще раз.