РИАМО - 30 июл. Медицинский вертолет эвакуирует одного из трех пострадавших в ДТП на Калужском шоссе, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на 58 километр Калужского шоссе, где столкнулось несколько автомобилей. Предварительно, трое пострадало. В одной из машин оказались зажаты люди», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшую женщину с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы. В полете ее сопровождала авиамедицинская бригада.

В Москве за первое полугодие 2018-го количество жертв ДТП сократилось на 8% по сравнению с таким же периодом 2017 года. За 8 лет общее количество ДТП в столице сократилось в 2,5 раза.