РИАМО - 30 июл. Власти Москвы согласились с продлением срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 3-й Автозаводский проезд, дом 13, до 25 октября 2019 года для строительства объекта гостиничного назначения, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась продлить сроки исполнения обязательств инвестора по строительству и вводу в эксплуатацию гостиницы с подземной автостоянкой», - сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.

После завершения строительства суммарная поэтажная площадь объекта составит порядка 17860 квадратных метров.