РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Замечания, сделанные комиссией по вопросу ремонта подъездов, две управляющие компании городского округа Люберцы планируют устранить до 1 августа, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На прошлой неделе в отстающих по ремонту подъездов были управляющие компании «Союз-Люберцы» и «ПИК-Комфорт». За неделю они выполнили свой план. Комиссия проверила их ремонт и сделала ряд замечаний, которые УК должна устранить до 1 августа», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день 557 подъездов отремонтировали в городском округе по губернаторской программе, это 42% от заявленного плана.

«В сфере жилищно-коммунального хозяйства на минувшей неделе, с 23 по 30 июля, аварийные ситуации отсутствовали. Было одно технологическое нарушение в системах теплоснабжения, срок устранения не превысил 4 часов», – добавил Ружицкий.