РИАМО - 30 июл. Активность на рынке офисной недвижимости в Москве восстановилась в минувшем году и сохраняется в 2018 году, тенденция касается офисов всех классов, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Тенденции и возможные векторы развития столичного рынка офисной недвижимости обсудили эксперты рынка на круглом столе «Скромное обаяние офисов В и С классов».

«Восстановление столичного рынка офисной недвижимости произошло в 2017 году. В нынешнем (2018 году – ред.) году аналитики рынка отмечают дальнейший рост деловой активности, а также прогнозируют рост ставок до 5% в классе А и до 3% в классе В. В Москве найдется объект под любой бюджет, аренда которого окупится, главное – идея бизнеса и качество ее реализации», – сказала директор отдела исследований рынка CBRE Анна Шепелева.

Как отметил генеральный директор инвестиционной компании KEY CAPITAL Сергей Камлюк, сегодня застройщик больше не борется за квадратные метры, он ищет идею, на основе которой проектируется уникальная среда, воплощенная в многофункциональный комплекс с социальной и рекреационной инфраструктурой. Такой объект вызывает интерес у арендатора и обеспечивает загрузку площадей. При этом серьезным инвестиционным потенциалом обладают территории бывших заводов, которые переустраивают под ритейл и офисы.

«Редевелопмент территорий бывших заводов и промышленных зон в Москве обеспечивает рынок объектами С-класса, которые активно осваивают предприниматели. Каждой комплексной истории нужны несколько ключевых арендаторов, которые будут иллюстрировать идею проекта. Тогда к ним как спутники прикрепятся другие вспомогательные компании», – добавил Камлюк.

В свою очередь замдиректора департамента управления активами и инвестициями Becar Asset Management Дарья Канева отметила спрос на коворкинги и сервис-офисы в Москве. Количество коворкингов и сервис-офисов в Москве с начала года выросло на 25%, при этом их загрузка составляет около 83%. Этот сегмент серьезно развивается, поглощая не самые ликвидные площади – D и С классы.

По ее словам, аудитория коворкингов – создатели стартапов, команды бизнес-проектов, а также миллениалы. Клиенты коворкингов не хотят обременять себя покупкой недвижимости и заниматься ее обслуживанием.

Власти Москвы заинтересованы в диалоге с экспертами рынка недвижимости, в результате которых запускаются полезные программы, подчеркнул руководитель отдела привлечения и сопровождения торгов департамента Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин.

«Благодаря диалогу представителей власти и бизнес-сообщества созданы ряд программ и возможностей. Так, пять лет назад запущена программа долгосрочной льготной аренды «1 рубль за квадратный метр», появилась возможность использования ипотеки для участия в торгах по продаже городского имущества. Год назад у малого бизнеса появилась возможность арендовать через городские аукционы объекты со стартовой ставкой 4,5 тысячи рублей в год», – подчеркнул Калинкин.

В настоящее время на городские аукционы выставлены около 250 объектов аренды. Договоры заключаются сроком на 10 лет с возможностью выкупа лота в собственность.