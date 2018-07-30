РИАМО - 30 июл. Активность на рынке офисной недвижимости в Москве восстановилась в минувшем году и сохраняется в 2018 году, тенденция касается офисов всех классов, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.
Тенденции и возможные векторы развития столичного рынка офисной недвижимости обсудили эксперты рынка на круглом столе «Скромное обаяние офисов В и С классов».
Как отметил генеральный директор инвестиционной компании KEY CAPITAL Сергей Камлюк, сегодня застройщик больше не борется за квадратные метры, он ищет идею, на основе которой проектируется уникальная среда, воплощенная в многофункциональный комплекс с социальной и рекреационной инфраструктурой. Такой объект вызывает интерес у арендатора и обеспечивает загрузку площадей. При этом серьезным инвестиционным потенциалом обладают территории бывших заводов, которые переустраивают под ритейл и офисы.
«Редевелопмент территорий бывших заводов и промышленных зон в Москве обеспечивает рынок объектами С-класса, которые активно осваивают предприниматели. Каждой комплексной истории нужны несколько ключевых арендаторов, которые будут иллюстрировать идею проекта. Тогда к ним как спутники прикрепятся другие вспомогательные компании», – добавил Камлюк.
В свою очередь замдиректора департамента управления активами и инвестициями Becar Asset Management Дарья Канева отметила спрос на коворкинги и сервис-офисы в Москве. Количество коворкингов и сервис-офисов в Москве с начала года выросло на 25%, при этом их загрузка составляет около 83%. Этот сегмент серьезно развивается, поглощая не самые ликвидные площади – D и С классы.
По ее словам, аудитория коворкингов – создатели стартапов, команды бизнес-проектов, а также миллениалы. Клиенты коворкингов не хотят обременять себя покупкой недвижимости и заниматься ее обслуживанием.
Власти Москвы заинтересованы в диалоге с экспертами рынка недвижимости, в результате которых запускаются полезные программы, подчеркнул руководитель отдела привлечения и сопровождения торгов департамента Москвы по конкурентной политике Василий Калинкин.
«Благодаря диалогу представителей власти и бизнес-сообщества созданы ряд программ и возможностей. Так, пять лет назад запущена программа долгосрочной льготной аренды «1 рубль за квадратный метр», появилась возможность использования ипотеки для участия в торгах по продаже городского имущества. Год назад у малого бизнеса появилась возможность арендовать через городские аукционы объекты со стартовой ставкой 4,5 тысячи рублей в год», – подчеркнул Калинкин.
В настоящее время на городские аукционы выставлены около 250 объектов аренды. Договоры заключаются сроком на 10 лет с возможностью выкупа лота в собственность.
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