РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Полицейские из подмосковного Королева задержали мужчину, подозреваемого в краже велосипедов общей стоимостью более 16 тысяч рублей, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В дежурную часть УМВД России по Королеву обратились местные жители с сообщениями о том, что с лестничной площадки дома на улице 50 лет ВЛКСМ похитили велосипеды. Общая сумма ущерба составила свыше 16 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 41-летний житель Орехово-Зуевского городского округа. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного Кодекса РФ «Кража»», – сказала Еруновская.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.