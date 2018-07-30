РИАМО - 30 июл. Следствие просит избрать меру пресечения в виде лишения свободы для трех девушек, обвиняемых в убийстве отца, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

27 июля 2018 года в межквартирном холле подъезда многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами в области груди и шеи. По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей потерпевшего в возрасте 17, 18 и 19 лет, которые признали вину в ходе допроса.

«Следствие 30 июля ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемых девушек меры пресечения, связанной с лишением свободы», - отмечается в сообщении.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

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