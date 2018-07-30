РИАМО (КОРОЛЕВ) - 30 июл. Полицейские подмосковного Королева задержали мужчину, объявленного в межгосударственный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городскому округу Королев около одного из домов на улице Исаева задержан 58-летний мужчина.

«Было установлено, что задержанный находится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного статье 178 Уголовного кодекса Республики Армения «Мошенничество в особо крупном размере». Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть УМВД для дальнейшего разбирательства», – сказала Еруновская.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с конфискацией имущества.