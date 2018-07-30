РИАМО - 30 июл. Поклонники творчества и близкие люди писателя и драматурга Владимира Войновича собираются в Центральном доме литераторов в столице для прощания, передает корреспондент РИАМО в понедельник.

Владимир Войнович скончался на 86-м году жизни 28 июля.

В 10 утра к входу в ЦДЛ доставили гроб с телом писателя. Через полчаса начали приходить первые желающие проститься с Войновичем. Несмотря на то, что официальное начало церемонии запланировано на 11 часов, первых людей начали пускать в 10:30, которые по одному подносят цветы к открытому гробу.

Прощание с Войновичем начнется в 11 часов, после завершения церемонии писателя похоронят на Троекуровском кладбище.

Войнович родился 26 сентября 1932 года в Сталинабаде (Таджикская ССР; ныне - Душанбе, Таджикистан). Он является автором романов «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Москва 2042», «Монументальная пропаганда» и других. Писатель также известен как автор текстов ко многим песням, наибольшую известность приобрела «Четырнадцать минут до старта», посвященная космонавтике. В 2001 году за роман «Монументальная пропаганда» Войнович был удостоен Государственной премии РФ.

Диссидентская деятельность Войновича и зарубежная публикация «Жизни и необычайных приключений солдата Ивана Чонкина» повлекли за собой давление на него со стороны Союза писателей СССР и органов государственной безопасности. В июне 1981 года был лишен советского гражданства. В 1981 - 1990 годы проживал в ФРГ (получил германское гражданство) и США, сотрудничал с радиостанцией «Свобода».

В августе 1990 года писателю было возвращено советское гражданство, после чего он вернулся на родину.

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