РИАМО – 30 июл. Правительство РФ отказалось рассматривать законопроект об ограничении продажи спиртного лицам в состоянии значительного алкогольного опьянения, также в документе содержалась норма, ограничивающая открытую выкладку бутылок с крепкими и слабыми напитками в магазинах, пишет газета «Известия».

В июне Минздрав России внес пакет документов по этому проекту в кабмин. Однако аппарат правительства отправил его на доработку из-за того, что законопроект не прошел согласование с другими ведомствами. Один из самых главных вопросов, который возникает у экспертов, — как продавцу определить степень опьянения покупателя.

«Кабмин отправил на доработку в Минздрав законопроект об ограничении продажи спиртного нетрезвым лицам. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с ходом обсуждения проекта. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой подтвердили эту информацию, отметив, что ведомство получило поручение доработать проект», - говорится в материале.

Ведомство предлагало позволить сотрудникам магазинов и общепита не продавать спиртное гражданам в состоянии значительного алкогольного опьянения. При этом в документе не обозначалось, каким образом продавцы смогут определять степень нетрезвости покупателей. Механизм со временем планировалось описать в отдельном постановлении правительства.

Также в документе содержалась норма, ограничивающая открытую выкладку бутылок с крепкими и слабыми напитками, по аналогии с сигаретами, скрытыми от потребителей. Министерство предложило выделить в магазинах специальные места для реализации спиртного: отделы, секции или помещения, которые недоступны прямому обозрению потребителей. Предполагалось, что в таких отгороженных зонах нельзя использовать указатели, щиты и вывески. Минздрав планировал вступление в силу законопроекта с 1 сентября 2018 года.

В правительстве считают, что законопроект должен быть внесен после урегулирования разногласий с другими министерствами. В согласовании документа принимали участие Минэкономразвития, Минпромторг, Роспотребнадзор и Минкультуры.

Ранее в Минэкономразвития России сообщали, что ведомство не согласовало законопроект. Министерство сочло, что предложенные в нем нормы избыточны и могут негативно сказаться на развитии предпринимательства. В Минкультуры рассказали, что также не согласовали данное предложение Минздрава, так как в нем отсутствовали критерии и процедура определения у покупателя соответствующего состояния опьянения.

Между тем предложенные ведомством нормы не являются беспрецедентными. В 30 штатах США законодательство предусматривает ответственность лицензированных учреждений — ресторанов, баров и магазинов спиртных напитков — за продажу алкоголя лицам, которые в результате опьянения причиняют вред здоровью других людей.

Подобная инициатива уже обсуждалась прежде, отметил руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Однако она была отклонена по той же причине, что и сейчас, — если организации получат право не продавать алкоголь лицам, находящимся в состоянии опьянения, то должны быть и четкие критерии такого состояния. Предприниматели не могут обязать покупателей проходить освидетельствование. Если же покупателей в состоянии опьянения будут определять «на глаз», возникнет множество споров и претензий, разбираться с которыми будут вынуждены контролирующие инстанции, добавил эксперт.