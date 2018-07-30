РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. Сельскохозяйственную ярмарку в Подольске, которая проходила с 23 по 29 июля, посетили более 2,5 тысяч жителей городского округа, говорится в сообщении управления потребительского рынка администрации муниципалитета.

«В Подольске с 23 по 29 июля напротив Центрального рынка по адресу: улица Большая Серпуховская, дом 19, прошла сельскохозяйственная ярмарка, которую посетило более 2,5 тысяч жителей округа», – говорится в сообщении.

На ярмарке были представлены в широком ассортименте продукты питания и товары народного потребления, в том числе сельскохозяйственная продукция, саженцы, садовый инвентарь, спецодежда. Помимо этого, на мероприятии был организован благотворительный обед для социально незащищенных слоев населения.