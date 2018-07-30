РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска в понедельник около часа отсутствовала вода из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сегодня, в понедельник (30 июля – ред.), с 9:00 до 10:00 МУП «СЕЗ» проводило ремонтные работы на общедомовой системе водоснабжения в многоквартирном доме №22 по проспекту 50-летия Октября, микрорайона Климовск. В этот промежуток времени холодная и горячая вода в указанный жилой дом не подавалась», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в котельной по улице Луговой переулок, дом 20А с 26 июля по 8 августа проводятся профилактические работы в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. По этой причине в указанном многоквартирном доме нет горячей воды.