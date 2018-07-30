РИАМО – 30 июл. Правительство России продлило программу льготного автокредитования в России до 2020 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров, сообщает в понедельник Федеральное агентство новостей.

По программе, действующей с 2015 года, кредитная организация предоставляет покупателям скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от общей стоимости автомобиля. В дальнейшем затраты кредитора возмещает федеральный бюджет.

«В целях повышения доступности автомобилей российского производства жителям Дальнего Востока в рамках социальных программ «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» увеличат скидку до 25% от стоимости машины. По мнению правительства, таким образом будет достигнут ценовой паритет между подержанными и новыми отечественными автомобилями», - говорится в сообщении.

Объем финансирования программы составит 15 миллиардов рублей. В этом году по программе льготного автокредитования в России планируют продать 45,1 тысячи автомобилей, на Дальнем Востоке — 5,8 тысячи автомобилей.