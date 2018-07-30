РИАМО - 30 июл. В Сергиевом Посаде женщина ударила своего сожителя ножом во время ссоры за распитием спиртных напитков, ведется следствие, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник Главного управления МВД РФ по Московской области.

«Двадцать девятого июля 2018 года в 11:57 в дежурную часть управления МВД по Сергиево-Посадскому району поступило сообщение из Сергиево-Посадской районной больницы о том, что к ним самостоятельно обратился с проникающим ножевым ранением грудной клетки мужчина 1980 года рождения, который был госпитализирован», – сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные совместно с участковым за совершенное преступление нашли и доставили в отделение полиции сожительницу пострадавшего 1984 года рождения.

Следствием установлено, что преступление совершено в ссоре за распитием спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленно причинение вреда тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).