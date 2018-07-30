РИАМО - 30 июл. Авиакомпании России считают, что обнуление НДС на региональные перевозки мимо Москвы может привести к подорожанию билетов по всем направлениям на 8-10%, при этом НДС на внутренних линиях при полетах через Москву вырастет с действующих 10% до 20%, организации просят сохранить действующие льготы, оценивая рост налоговой нагрузки на отрасль в 20 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».

«Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предварительно оценила последствия повышения НДС на внутренних линиях при полетах через Москву с действующих 10% до 20%. Возврат к увеличенной ставке обсуждается в контексте просьбы главы «Реновы» Виктора Вексельберга дополнительно снизить НДС для внутренних рейсов в обход столицы (75% всех рейсов в РФ выполняются через Москву), ФАС предлагает обнулить налог к концу 2020 года», — говорится в статье.

К этому моменту истекает срок льготной (10%) ставки НДС, введенной в 2015 году для всех внутренних рейсов (нулевая ставка действует для полетов в Крым до 2019 года и в Калининград бессрочно). В июне правительство решило обнулить НДС для полетов на Дальний Восток. Общие потери бюджета от льгот оцениваются в 34 миллиарда рублей в год.

«По данным АЭВТ, на фоне обнуления НДС для региональных рейсов для полетов через Москву рассматриваются все три возможных сценария: обнуление, сохранение льготной ставки в размере 10% и повышение ее до 20%. Последний вариант, говорят источники газеты, уже предложил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов Дмитрию Медведеву», — добавляется в материале.

В АЭВТ подсчитали, что новые льготы для региональных рейсов обойдутся бюджету в 17 миллиардов рублей, а увеличение НДС для полетов через Москву принесет 37 миллиардов рублей. Таким образом, налоговая нагрузка на авиакомпании вырастет на 20 миллиардов рублей, и перевозчикам придется поднять тарифы по всем направлениям не менее чем на 8-10%.

По словам президента АЭВТ Владимира Тасуна, НДС в размере 10% оказал существенную поддержку отрасли. Внутренние рейсы убыточны, но после сокращения налоговой нагрузки уже в 2016 году совокупный финансовый результат с учетом прибыльных международных линий впервые с 2010 года оказался положительным — 2,8 миллиарда рублей, в 2017 году — 5 миллиардов рублей. Однако при выручке в 1,3 триллиона рублей речь идет о фактически нулевой операционной рентабельности. В 2017 году быстро росли ключевые затраты авиакомпаний на авиатопливо (на 24%), аэропортовое обслуживание (на 18%), при этом средняя провозная плата на регулярных рейсах снизилась на 2% на внутренних линиях и на 11% — на международных.

Как заключается в материале, по мнению старшего научного сотрудника Института экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко, идея Минфина «гарантированно введет отрасль в убытки», даже те перевозчики, которые выиграют от роста пассажиропотока в региональных узлах, в Москве потеряют гораздо больше пассажиров и денег.