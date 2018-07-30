РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. За минувшую неделю, с 23 по 30 июля, полицейские городского округа Люберец раскрыли 23 уголовных преступления, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«За прошедшую неделю (23-30 июля – ред.) в наше межмуниципальное управление поступило 1700 сообщений от граждан, было возбуждено 28 уголовных дел, из них 23 раскрыто по горячим следам. За неделю зарегистрировано 126 ДТП, в них пострадали четыре человека», – сказал Романцев.

Он напомнил, что 27 июля на 27 километре Новорязанского шоссе произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие. Шестой батальон ГИБДД совместно со спасателями и пожарными, следственно-оперативной группой работали на месте аварии. Фура, перегруженная песком, врезалась в собравшиеся шесть машин. Одна легковушка загорелась, в ней погибли четыре человека.

«На выходных (28-29 июля – ред.) на всех наших карьерах было много отдыхающих из Москвы. Происшествий не зафиксировано», – добавил Романцев.